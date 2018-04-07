В Брянске рабочего затянуло в гофролинию

В Брянске произошел несчастный случай с 26-летним настройщиком реза ООО «Гофротара».

Как сообщили в региональной Госинспекции труда, 29 марта молодой человек убирал обрывки бумаги на конвейере при работающей гофролинии – его затянуло на выступающие части станины.

Рабочий получил тяжелую травму позвоночника – сейчас он находится в больнице.

Государственная инспекция труда приступила к расследованию несчастного случая и выяснению обстоятельств случившегося. На предприятии проходят внеплановые проверки.