В Брянске пенсионерка прописала в своем доме 59 иностранцев
В Володарском районе Брянска обнаружили «резиновую» квартиру.
Как сообщили в региональной прокуратуре, 55-летняя женщина в феврале и марте этого года без фактического предоставления жилплощади фиктивно поставила на миграционный учет 59 иностранцев. Площадь дома при этом составляет 64 квадратных метра.
Женщину обвинили по уголовной статье «Фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации». Расследование дела контролирует прокуратура.
Новости регионов
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.
«Ростелеком» объявляет о старте оказания облачной услуги «Внешнее видеонаблюдение» в ЦФО. Это один из сервисов технологии «Умный дом» для удалённого контроля происходящего вокруг квартиры или дома. Например, во дворе, на детской площадке, в подъезде или на автостоянке. Изображение с камер транслируются в режиме реального времени, а видеопоток сохраняется на серверах «Ростелекома». Абонент может наблюдать за происходящим онлайн или позднее просмотреть в архиве записи за неделю.
В пятницу 13 апреля, с 9:00 до 16:00 брянские железнодорожники проведут ремонтные работы на переезде 423 км, расположенном на станции Навля. Работы направлены на обеспечение безопасности движения как железнодорожного, так и автомобильного транспорта.
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Мы открываем колонку заместителя руководителя-начальника отдела Брянского УФАС России Натальи Александровны Новиковой. В колонке будут рассматриваться интересующие вопросы, которые можно задать, кликнув по кнопке «Обратная связь».