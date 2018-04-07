В Брянске пенсионерка прописала в своем доме 59 иностранцев

В Володарском районе Брянска обнаружили «резиновую» квартиру.

Как сообщили в региональной прокуратуре, 55-летняя женщина в феврале и марте этого года без фактического предоставления жилплощади фиктивно поставила на миграционный учет 59 иностранцев. Площадь дома при этом составляет 64 квадратных метра.

Женщину обвинили по уголовной статье «Фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации». Расследование дела контролирует прокуратура.