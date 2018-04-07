Брянец украл автоколпак под камерами у торгового центра

В Брянске камера наружного наблюдения запечатлела дерзкую кражу автомобильного колпака.

О происшествии в соцсетях рассказал обворованный водитель Вася Раловец. По его словам, в воскресенье, 8 апреля, «около ТЦ «Янтарный» молодой человек на «Шевроле Лачетти» светло-зеленого цвета украл колпак с «Рено Логана», припаркованного рядом».

Автомобилист также сообщил, что его возмутил «сам факт воровства в Пасху и посреди белого дня», и попросил похитителя вернуть колпак «по-хорошему».

Пост в автосообществе возымел свое действие. Вскоре Вася Раловец сообщил, что колпак вернули.

«Спасибо, колпак вернули, – написал он. – Не извинялся. Просто поставил на место. Я, когда вышел ехать домой, был удивлен».

«Наверное, радиус не подошел», «Если красть, так сразу «Логан», а не колпак, идиот!!!» – отмечают интернет-пользователи, комментируя случившееся.



