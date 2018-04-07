Брянец украл автоколпак под камерами у торгового центра
В Брянске камера наружного наблюдения запечатлела дерзкую кражу автомобильного колпака.
О происшествии в соцсетях рассказал обворованный водитель Вася Раловец. По его словам, в воскресенье, 8 апреля, «около ТЦ «Янтарный» молодой человек на «Шевроле Лачетти» светло-зеленого цвета украл колпак с «Рено Логана», припаркованного рядом».
Автомобилист также сообщил, что его возмутил «сам факт воровства в Пасху и посреди белого дня», и попросил похитителя вернуть колпак «по-хорошему».
Пост в автосообществе возымел свое действие. Вскоре Вася Раловец сообщил, что колпак вернули.
«Спасибо, колпак вернули, – написал он. – Не извинялся. Просто поставил на место. Я, когда вышел ехать домой, был удивлен».
«Наверное, радиус не подошел», «Если красть, так сразу «Логан», а не колпак, идиот!!!» – отмечают интернет-пользователи, комментируя случившееся.
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