На объездной под Брянском водитель «ВАЗа» насмерть сбил пенсионера

Днепр в Смоленске вышел из берегов и уже затопил Владимирскую набережную – в итоге под водой оказался ее нижний ярус; снимки, свидетельствующие о наводнении, опубликовали в Твиттере.

Ранее судимый житель Починковского района, 42-летний мужчина, снова решился на преступление, из-за него пострадал грузчик сетевого магазина; злоумышленник уже задержан, и ему грозит срок.

Двадцать шесть детей остались без попечения родителей в областном центре в течение первого квартала 2018 года, об этом сообщили в профильном управлении администрации города.

Коммунальщики Смоленска начали массовый ямочный ремонт с применением горячего асфальтобетона в областном центре, об этом сообщили во время оперативного совещания в администрации города 9 апреля.

Смоленский суд признал местного жителя, ранее судимого за кражи и разбой, виновным в умышленном убийстве своего знакомого, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Как сообщили в областной ГИБДД, 8 апреля около 14.20 на 46-м километре дороги «Обход Брянска» 57-летний водитель «ВАЗ-21214», двигаясь от Дятьково к Орлу, сбил 63-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

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В Брянске стартовал Федеральный проект. 12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.

Абонентам «Ростелекома» стало легче приглядывать за домом «Ростелеком» объявляет о старте оказания облачной услуги «Внешнее видеонаблюдение» в ЦФО. Это один из сервисов технологии «Умный дом» для удалённого контроля происходящего вокруг квартиры или дома. Например, во дворе, на детской площадке, в подъезде или на автостоянке. Изображение с камер транслируются в режиме реального времени, а видеопоток сохраняется на серверах «Ростелекома». Абонент может наблюдать за происходящим онлайн или позднее просмотреть в архиве записи за неделю.

Переезд 423 км на станции Навля будет закрыт для движения автотранспорта 13 апреля в связи с ремонтными работами В пятницу 13 апреля, с 9:00 до 16:00 брянские железнодорожники проведут ремонтные работы на переезде 423 км, расположенном на станции Навля. Работы направлены на обеспечение безопасности движения как железнодорожного, так и автомобильного транспорта.

Специалисты Брянскэнерго в 2018 году для предупреждения аварий расчистят порядка 700 га просек ЛЭП В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» ведется планомерная работа по расчистке просек воздушных линий электропередачи. На сегодняшний день расчищено 128,0 га просек на линиях 0,4-110 кВ. Основной объем работ выполнен в Унечском районе.

«Надежда» предлагает квартиры возле Кургана Бессмертия Один из крупнейших брянских застройщиков – группа компаний «Надежда» – предлагает комфортные квартиры в новом жилом комплексе «Авалон».

