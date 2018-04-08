В Брянске перестраивавшаяся девушка протаранила маршрутку

В Брянске автомобилистка при перестроении протаранила маршрутное такси.

Авария произошла 7 апреля около 18.25 у дома № 32 по Московскому проспекту в Фокинском районе, сообщили в городском ОГИБДД.

32-летняя водитель Audi 80 ехала от «Западной» к улице Шолохова в среднем ряду. Перестраиваясь в правый ряд, она врезалась в маршрутку № 34.

51-летнюю пассажирку микроавтобуса госпитализировали с ушибом мягких тканей головы и переломом носа.

По данным ГИБДД, и девушка-водитель, и маршрутчик в момент ДТП были трезвыми.