Под Брянском столкнулись «ГАЗель» и фура
Дорожная авария произошла вечером 9 апреля под Брянском.
Как сообщает региональное ГУ МЧС, в восьмом часу на объездной дороге в районе Супонево столкнулись «ГАЗель» и фура. От удара «ГАЗель» оказалась полностью разбита. Пожарно-спасательные подразделения смывали горюче-смазочные материалы с проезжей части.
По словам очевидцев, обошлось без жертв.
«Судя по всему, «ГАЗель» объезжала поворачивающего на заправку, а по встречке шла фура!!! Очень дебильное и аварийное место, живу рядом, и по пути домой ооочень часто впереди идущая машина внезапно поворачивает, и сзади едущие, чтобы не поймать никого в зад, объезжают, частично выезжая на встречку!!! Все никак не сделают съезд к заправке!!!», «В фуре водитель жив, а вот «ГАЗель» вроде как тушили!!!», «Все живы», – сообщают очевидцы.
Информации от ГИБДД о причинах ДТП и числе пострадавших пока не поступало.
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