Под Брянском столкнулись «ГАЗель» и фура

Дорожная авария произошла вечером 9 апреля под Брянском.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в восьмом часу на объездной дороге в районе Супонево столкнулись «ГАЗель» и фура. От удара «ГАЗель» оказалась полностью разбита. Пожарно-спасательные подразделения смывали горюче-смазочные материалы с проезжей части.

По словам очевидцев, обошлось без жертв.

«Судя по всему, «ГАЗель» объезжала поворачивающего на заправку, а по встречке шла фура!!! Очень дебильное и аварийное место, живу рядом, и по пути домой ооочень часто впереди идущая машина внезапно поворачивает, и сзади едущие, чтобы не поймать никого в зад, объезжают, частично выезжая на встречку!!! Все никак не сделают съезд к заправке!!!», «В фуре водитель жив, а вот «ГАЗель» вроде как тушили!!!», «Все живы», – сообщают очевидцы.

Информации от ГИБДД о причинах ДТП и числе пострадавших пока не поступало.