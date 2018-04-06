В Клинцах отец-мошенник лишил дочь жилья

Житель Клинцов лишил несовершеннолетнюю дочь единственного жилья.

Как сообщили в Прокуратуре Брянской области, в 2013 году мужчина как законный представитель своей дочери 2000 года рождения обратился в Клинцовскую городскую администрацию, чтобы получить компенсацию из федерального бюджета за отчуждение жилого дома, принадлежавшего девочке.

В заявлении он обязался в течение месяца после получения денег купить дочери равноценное жилье.

Однако, получив 1,3 миллиона рублей, житель Клинцов потратил деньги на другие нужды. В результате девочка лишилась единственного жилья.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение», завершено. Его рассмотрит Клинцовский городской суд.

При этом за отсутствие контроля со стороны органа опеки и попечительства прокуратура внесла представление главе Клинцовской городской администрации. Одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

По уже вынесенному решению суда отец также обязан купить жилье взамен утраченного.