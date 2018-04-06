Попавшемуся на взятке чиновнику из облправительства грозит до 8 лет

Длительное заключение и крупный штраф грозит чиновнику из Правительства Брянской области, попавшемуся на взятке.

Напомним, начальника одного из отделов управления имущественных отношений областного правительства задержали по подозрению в получении 100 тысяч рублей.

В эту сумму чиновник оценил невключение принадлежащей предприятию недвижимости в Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база должна исчисляться из кадастровой стоимости. Это повлекло уменьшение налогооблагаемой базы компании по уплате налога на имущество, отметили в региональном УМВД.

Сейчас решается вопрос об избрании начальнику отдела меры пресечения. Ему грозит от 3 до 8 лет заключения и штраф в размере до 40-кратной суммы взятки.