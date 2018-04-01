В Унече женщина убита в свой день рождения

4 апреля в Унече убита 38-летняя женщина.

Обвинение в убийстве предъявлено 37-летнему сожителю женщины, сообщили в региональном СУ СК РФ.

По версии следствия, вечером пьяный житель Унечи праздновал день рождения избранницы. Когда между сожителями возникла ссора, он ударил ее ножом, причинив несовместимую с жизнью травму. После задержания он рассказал следователям, что конфликт произошел на почве ревности.

«Сейчас он искренне раскаивается в содеянном», – сообщает следственное управление. Суда подозреваемый дожидается под стражей.