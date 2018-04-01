Полиция ищет очевидцев августовского ДТП в Сельцо

Брянская полиция разыскивает очевидцев ДТП в Сельцо, в результате которого пострадал 89-летний мужчина.

9 августа 2017 года около 16.15 у дома № 6а по проезду Горького в Сельцо пенсионера сбил неизвестный водитель мопеда темного цвета. Пожилой пешеход оказался в больнице.

Очевидцев и всех, кто располагает о ДТП какой-либо информацией, просят обратиться в МО МВД России «Брянский» по адресу: Путевка, Рославльская, 4. Телефоны: 67-04-32, 67-04-70, 8-910-236-69-50.