Под Дятьково выгорели заброшенные дома и ларек
Пожар уничтожил заброшенные строения в Дятьковском районе.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, 10 апреля в третьем часу дня в деревне Немеричи загорелись нежилые дома и заброшенный ларек.
Пожарные добирались до места вызова 20 минут, прибыв в 14.47. Пламя тушили с помощью двух ручных пожарных стволов. Потушить пожар удалось в 17.10.
По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
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