Под Дятьково выгорели заброшенные дома и ларек

Хищную птицу – скопу – смогут увидеть посетители «Смоленского Поозерья», для этого в парке устанавливают видеокамеры, сообщили в пресс-службе парка.

В Смоленском регионе МЖД в первом квартале 2018 года в результате нарушений автомобилистами правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов произошло уже 2 столкновения автомобильного транспорта с железнодорожным, одно из них – со смертельным исходом: погиб водитель «Волги». За аналогичный период 2017 года происшествий не зафиксировано. Сложившаяся ситуация вызывает особую тревогу у железнодорожников.

Чиновники будут на личном примере показывать, что комплекс ГТО – норма жизни для смолян..

Города имеют все основания рассчитывать на привлечение дополнительных средств для решения вопросов благоустройства.

Смоленская полиция возбудила уголовное дело в отношении 21-летнего молодого человека, подозреваемого в незаконном хранении наркотического средства, об этом сообщила пресс-служба областного управления МВД.

Пожарные добирались до места вызова 20 минут, прибыв в 14.47. Пламя тушили с помощью двух ручных пожарных стволов. Потушить пожар удалось в 17.10.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, 10 апреля в третьем часу дня в деревне Немеричи загорелись нежилые дома и заброшенный ларек.

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