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В Брянске девушка-водитель сбила девушку-пешехода

Опубликовано Сегодня, 11:30

В Брянске девушка пострадала в результате наезда автомобилистки.

ДТП произошло 10 апреля около 12.00 у дома № 59 по улице Крахмалева в Советском районе, сообщили в областной ГИБДД.

22-летняя девушка-водитель Nissan Almera, двигаясь от улицы Войстроченко к улице Советской, сбила 18-летнюю девушку-пешехода, которая переходила дорогу наискосок вблизи нерегулируемого пешеходного перехода.

18-летнюю девушку госпитализировали с ушибленной раной головы.

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