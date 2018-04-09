В Фокино две пенсионерки заплатили за фильтры для воды 30 тысяч

В баснословную сумму обошлись двум брянским пенсионеркам фильтры для воды.

Как сообщили в региональной прокуратуре, в январе представители ООО «Водоканал Сервис» ввели двух пожилых жительниц Фокино в заблуждение и продали им систему бытового водоочистителя «Гейзер-стандарт» стоимостью 27,2 тысячи рублей. При этом средняя цена аналогичного товара в Брянске составляет 3 тысячи рублей. Почувствовав себя обманутыми, пенсионерки обратились в прокуратуру.

После проверки в прокуратуре заявили: договор купли-продажи в простой письменной форме не заключался, гигиенического сертификата на систему водоочистки и информации, где проходили ее испытания, торговцы не представили.

Учитывая это, а также тот факт, что сделки заключены на крайне невыгодных для пенсионерок условиях, прокурор в суде потребовал расторгнуть договор и вернуть женщинам деньги. Мировой судья иски полностью удовлетворил.