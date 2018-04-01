В Брянске ищут водителя, уехавшего после наезда на пешехода
29-летний житель Брянска пострадал в результате ДТП в Советском районе.
Как сообщили в городском ОГИБДД, 9 апреля около 21.30 у дома № 170 по улице Красноармейской молодого человека сбил неизвестный водитель, который скрылся с места происшествия.
Пешеход получил ушиб мягких тканей в области правого коленного сустава.
По факту ДТП полицейские проводят проверку. Личность водителя устанавливается.
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