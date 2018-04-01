В Брянске предлагают вознаграждение за поимку щенка
Владельцы пропавшей в Брянске собаки предлагают вознаграждение за ее поимку.
Просьбу о помощи хозяйка животного Катерина Макеева распространила в соцсетях. Пятимесячный щенок, помесь алабая, пропал 9 апреля около 13.20 на повороте к Керамзитному озеру в Володарском районе.
«Уши и хвост купированы, подушечки на лапах черные, как и ногти, кроме одного. Один ноготь белый. Вроде на всех лапах так. Откликается на кличку Захар, – рассказала Катерина Макеева. – Предположительно, мог кто-то взять себе или увезти, но это лишь догадки, т. к. по близости щенка нигде нет».
По ее словам, щенок очень дорог семье. Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят звонить по телефонам: +7-915-801-05-69, +7-952-968-29-48.
Вернувшему щенка в семью обещают вознаграждение.
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