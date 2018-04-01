Жительница Брянска купила в магазине минтай с глистами
В Брянске покупательница пожаловалась на рыбу с глистами, купленную в магазине.
О происшествии жительница Брянска Екатерина сообщила в соцсетях.
По ее словам, купленный неделю назад минтай выглядит подозрительно. «Чека нет, рыбу покупали неделю назад, смысл назад нести», – рассуждает она.
Покупка, рассказала Екатерина, была сделана в крупном сетевом магазине в Советском районе.
«Обычные морские паразиты, хорошо промойте рыбу, и после термообработки ничего страшного не будет», «После заморозки и термообработки паразиты погибают, так что можете употреблять», – советуют ей интернет-пользователи.
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