Жительница Брянска купила в магазине минтай с глистами

В Брянске покупательница пожаловалась на рыбу с глистами, купленную в магазине.

О происшествии жительница Брянска Екатерина сообщила в соцсетях.

По ее словам, купленный неделю назад минтай выглядит подозрительно. «Чека нет, рыбу покупали неделю назад, смысл назад нести», – рассуждает она.

Покупка, рассказала Екатерина, была сделана в крупном сетевом магазине в Советском районе.

«Обычные морские паразиты, хорошо промойте рыбу, и после термообработки ничего страшного не будет», «После заморозки и термообработки паразиты погибают, так что можете употреблять», – советуют ей интернет-пользователи.