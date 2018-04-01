Брянца, угнавшего Kia Rio в Бежице, задержали в Москве
В Москве задержали 40-летнего жителя Чайковичей, угнавшего иномарку в Бежицком районе Брянска.
Как сообщили в региональном УМВД, в сентябре 2017 года в полицию обратилась жительница Бежицы. По ее словам, при неизвестных обстоятельствах пропал ее Kia Rio, припаркованный во дворе.
Сотрудники уголовного розыска нашли машину в гараже на территории Брянского района. Однако установить личность подозреваемого и задержать его по горячим следам не удалось.
«Кропотливая работа полицейских сыщиков позволила им выйти на след подозреваемого и задержать его», – сообщает УМВД.
Оказалось, что безработный 40-летний житель поселка Чайковичи после кражи несколько месяцев скрывался в Москве. До суда он будет находиться под арестом.
Уголовное дело возбудили по статье «Кража в крупном размере». Брянцу грозит до шести лет заключения.
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