Брянца, угнавшего Kia Rio в Бежице, задержали в Москве

В Москве задержали 40-летнего жителя Чайковичей, угнавшего иномарку в Бежицком районе Брянска.

Как сообщили в региональном УМВД, в сентябре 2017 года в полицию обратилась жительница Бежицы. По ее словам, при неизвестных обстоятельствах пропал ее Kia Rio, припаркованный во дворе.

Сотрудники уголовного розыска нашли машину в гараже на территории Брянского района. Однако установить личность подозреваемого и задержать его по горячим следам не удалось.

«Кропотливая работа полицейских сыщиков позволила им выйти на след подозреваемого и задержать его», – сообщает УМВД.

Оказалось, что безработный 40-летний житель поселка Чайковичи после кражи несколько месяцев скрывался в Москве. До суда он будет находиться под арестом.

Уголовное дело возбудили по статье «Кража в крупном размере». Брянцу грозит до шести лет заключения.