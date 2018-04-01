Под Брянском погиб пенсионер: полиция ищет свидетелей

Житель Смоленска пожаловался на ситуацию, которая произошла ночью 11 апреля, его машину неизвестные закидали яйцами, об этом сообщила группа «Черный список» в соцсети.

Смоленские правоохранители задержали мужчину, который подозревается в краже мобильного телефона у местного жителя, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Ребенок провалился зимой в открытый канализационный люк, расположенный на улице Московской; жители Вязьмы по этому поводу написали обращение в местную администрацию, сообщила группа «Благоустроенная Вязьма» в соцсети.

Жители Вязьмы опубликовали в сети фото, запечатлевшее горы мусора, образовавшиеся недалеко от краеведческого музея, сообщила группа «Благоустроенная Вязьма» в соцсети.

Акция по озеленению города пройдет в Смоленске, ее организует крупнейшая в городе управляющая компания «Жилищник», которая уже приступила к традиционному весеннему благоустройству придомовых территорий, сообщила пресс-служба администрации.

Взятку судебному приставу-исполнителю хотела дать жительница Смоленска, которая не первый год числилась в должниках как недобросовестный заемщик; попытка была вовремя пресечена, сообщили в пресс-службе УФССП.

Очевидцев и всех, кто располагает о ДТП какой-либо информацией, просят обратиться по адресу: Брянск, проспект Ленина, 18. Телефон 67-03-64.

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