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Житель Брянска ответит в суде за незаконную организацию азартных игр

Опубликовано Сегодня, 13:19

Брянский следком завершил расследование дела 23-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконной организации и проведении азартных игр, сообщает пресс-служба ведомства.

История продолжалась с сентября по декабрь 2017 года. Молодой человек на арендованной квартире, расположенной в областном центре, организовал карточные турниры с денежными ставками. Преступление было раскрыто во время оперативно-розыскных мероприятий.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело было заведено по ч.1 ст.171.2 УК РФ «Незаконная организация и проведение азартных игр». Документ утвержден прокурором и направлен в суд для рассмотрения по существу.

«Организатору нелегального бизнеса «светит» крупный штраф и лишение свободы на срок до двух лет», - заявили сотрудники СУ СК региона.

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