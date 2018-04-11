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На Костычева в Брянске горела дверь в подвал

Опубликовано Сегодня, 02:22

Вечером 12 апреля произошел пожар в Советском районе Брянска.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в седьмом часу загорелась подвальная дверь в многоквартирном доме по улице Костычева. Пожарные прибыли на место в 18.22, через 10 минут после вызова.

К этому времени пламя распространилось на площади 1 квадратный метр. Дверь потушили в 18.24.

По данным МЧС, пострадавших нет. Причину возгорания установят эксперты.

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