Под Брянском неизвестный сбил 9-летнюю девочку: полиция ищет очевидцев

Полиция ищет очевидцев ДТП в Брянском районе, в результате которого пострадала девятилетняя девочка.

Как сообщили в областной ГИБДД, 28 февраля около 13.30 у дома № 22 по улице Дунай в деревне Стаево девочку сбил неизвестный водитель. Ребенок получил травмы. Водитель с места ДТП скрылся.

Очевидцев ДТП и всех, кто располагает о нем какой-либо информацией, просят обращаться по адресу: Путевка, Рославльская, 4. Телефоны: 67-04-32, 67-04-70,8-910-236-69-50.