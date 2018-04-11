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В Сельцо сгорел дом: есть пострадавший

Опубликовано Сегодня, 08:00

Крупный пожар произошел вечером 12 апреля в Сельцо.

В одиннадцатом часу загорелся частный жилой дом по 2-му Ленинскому переулку, сообщает региональное ГУ МЧС. Пожарные прибыли на место и приступили к тушению в 22.47, через пять минут после вызова.

Дом площадью 36 квадратных метров горел по всей площади. В 23.23 пожар полностью потушили.

«В результате пожара есть пострадавший», – сообщили в МЧС. Причину возгорания установят эксперты.

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