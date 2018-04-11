В Клинцах воры избили водителя «шестерки» и слили бензин

Двоих жителей Клинцов судили за дерзкое похищение бензина.

Как сообщили в Прокуратуре Брянской области, 21 ноября прошлого года двое ранее судимых мужчин начали сливать бензин из «ВАЗ-2106», припаркованного на улице Красная Площадь.

Появление владельца машины, заставшего воров на месте преступления, не смутило их – они продолжили хищение. Один из соучастников схватил канистру с бензином и сбежал, а второй избил автовладельца.

Суд приговорил первого к четырем годам, второго – трем годам четырем месяцам колонии строгого режима. Приговор в силу еще не вступил.