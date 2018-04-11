На Московском проспекте в Брянске 20-летний водитель сбил 27-летнего пешехода

Дороги и тротуары Смоленска коммунальщики приводят в порядок после зимы, в связи с этим на улицы города вышли специальные уборочные машины, сообщила пресс-служба администрации города.

Возгорание произошло в Кардымовском участковом лесничестве Смоленской области 12 апреля, об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Автомобилисты, не поделившие дорогу, подрались в районе Киселевки, о конфликте сообщила группа «Подслушано на Киселевке» в соцсети 12 апреля.

Мужчина заживо сгорел во время пожара, случившегося в жилом доме в поселке Юбилейный Вяземского района 13 апреля, сообщила пресс-служба областного управления МЧС.

«Мираторг», крупнейший производитель говядины в России, сообщает, что вернет в сельхозоборот более 62,4 тысяч га заброшенных земель в Брянской, Смоленской, Калужской, Тульской областях в 2018 году.

Как сообщили в областной ГИБДД, 12 апреля около 20.15 на Московском проспекте пешехода, переходившего дорогу по «зебре», сбил 20-летний водитель Kia Rio, который ехал к улице Калинина в левом ряду.

27-летний молодой человек пострадал в результате аварии в Фокинском районе Брянска.

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