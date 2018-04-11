На Московском проспекте в Брянске 20-летний водитель сбил 27-летнего пешехода
27-летний молодой человек пострадал в результате аварии в Фокинском районе Брянска.
Как сообщили в областной ГИБДД, 12 апреля около 20.15 на Московском проспекте пешехода, переходившего дорогу по «зебре», сбил 20-летний водитель Kia Rio, который ехал к улице Калинина в левом ряду.
Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом костей носа и множественными ссадинами лица.
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