24-летний брянец до смерти забил прохожего в день рождения отца

В Брянске завершили расследование уголовного дела о драке с летальным исходом в Советском районе.

Как сообщили в региональном СУ СК РФ, обвинение в причинении смерти по неосторожности предъявлено 24-летнему жителю областного центра.

Вечером 7 октября прошлого года пьяный молодой человек возвращался домой от родителей, где праздновал день рождения отца. Во дворе на пересечении улиц Костычева и Крахмалева он сцепился с местным жителем и нанес ему не менее трех ударов руками по голове. 26 октября, не приходя в сознание, тот умер в больнице в результате черепно-мозговой травмы.

Расследование уголовного дела завершено – материалы направили в суд.