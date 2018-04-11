24-летний брянец до смерти забил прохожего в день рождения отца
В Брянске завершили расследование уголовного дела о драке с летальным исходом в Советском районе.
Как сообщили в региональном СУ СК РФ, обвинение в причинении смерти по неосторожности предъявлено 24-летнему жителю областного центра.
Вечером 7 октября прошлого года пьяный молодой человек возвращался домой от родителей, где праздновал день рождения отца. Во дворе на пересечении улиц Костычева и Крахмалева он сцепился с местным жителем и нанес ему не менее трех ударов руками по голове. 26 октября, не приходя в сознание, тот умер в больнице в результате черепно-мозговой травмы.
Расследование уголовного дела завершено – материалы направили в суд.
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