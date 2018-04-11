В Супонево больше часа тушили три дачи

На тушение трех дачных домиков в Супонево пожарным потребовалось больше часа.

Дачи загорелись 13 апреля в двенадцатом часу дня, сообщает региональное ГУ МЧС. Пожарные добирались до места вызова 15 минут, прибыв в 11.37. К этому времени все три дома были полностью охвачены огнем.

Потушить пожар удалось в 12.45. По данным МЧС, в результате ЧП никто не пострадал, его причина устанавливается.