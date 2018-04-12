У брянца во время массовой драки украли дорогие часы

Массовая драка в Советском районе Брянска завершилась кражей дорогих часов.

Как сообщили в региональном УМВД, в октябре 2017 году у питейного заведения между компаниями молодых людей произошел конфликт, затем переросший в потасовку. После драки один из ее участников написал заявление в полицию о краже дорогостоящих наручных часов.

В течение суток сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемого, однако прямых улик не было.

Отработав круг знакомых 20-летнего жителя Советского района и разыскав очевидцев, полицейские предъявили ему обвинение в грабеже с применением насилия.

Выяснилось, что брянец умышленно нанес жертве несколько ударов, повалил на землю, снял с руки часы и скрылся.

Расследование уголовного дела завершено. Задержанному грозит до семи лет заключения.