У брянца во время массовой драки украли дорогие часы
Массовая драка в Советском районе Брянска завершилась кражей дорогих часов.
Как сообщили в региональном УМВД, в октябре 2017 году у питейного заведения между компаниями молодых людей произошел конфликт, затем переросший в потасовку. После драки один из ее участников написал заявление в полицию о краже дорогостоящих наручных часов.
В течение суток сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемого, однако прямых улик не было.
Отработав круг знакомых 20-летнего жителя Советского района и разыскав очевидцев, полицейские предъявили ему обвинение в грабеже с применением насилия.
Выяснилось, что брянец умышленно нанес жертве несколько ударов, повалил на землю, снял с руки часы и скрылся.
Расследование уголовного дела завершено. Задержанному грозит до семи лет заключения.
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