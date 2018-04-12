Поиск по сайту

У брянца во время массовой драки украли дорогие часы

Опубликовано Сегодня, 15:00

Массовая драка в Советском районе Брянска завершилась кражей дорогих часов.

Как сообщили в региональном УМВД, в октябре 2017 году у питейного заведения между компаниями молодых людей произошел конфликт, затем переросший в потасовку. После драки один из ее участников написал заявление в полицию о краже дорогостоящих наручных часов.

В течение суток сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемого, однако прямых улик не было.

Отработав круг знакомых 20-летнего жителя Советского района и разыскав очевидцев, полицейские предъявили ему обвинение в грабеже с применением насилия.

Выяснилось, что брянец умышленно нанес жертве несколько ударов, повалил на землю, снял с руки часы и скрылся.

Расследование уголовного дела завершено. Задержанному грозит до семи лет заключения.

 1070
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • 26-летний брянец зарезал 37-летнюю женщину
  • Брянец впал в кому после драки – виновного нашли по медсправке
  • Задремавший на берегу реки брянец лишился друга и велосипеда
  • В Брянске после массовой драки подростка задержали за воровство
  • 36-летний брянец отобрал у пенсионера велосипед
    •
    Новости регионов
    Жительнице Десногорска приглянулась косметика в местном магазине
    16:46:36 14-04-2018
    Рославльские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 36-летней женщины, подозреваемой в краже из торгового помещения, сообщает пресс-служба УМВД региона.
    Семь улиц в Смоленске в понедельник останутся без горячей воды и тепла
    16:07:58 14-04-2018
    Работники компании «Квадра» 16 апреля будут подключать замененный участок теплосети в районе улицы Чаплина, сообщила пресс-служба предприятия.
    Решив отомстить сожительнице, смолянин едва не сжег дом
    17:47:16 13-04-2018
    Поссорившись с гражданской супругой, 63-летний мужчина поджег дом; злоумышленник уже задержан, и ему грозит срок.
    Проезд автомобилей в Смоленске ограничат по Чуриловскому переулку
    16:57:07 13-04-2018
    Движение транспорта будет закрыто 14 апреля в областном центре по Чуриловскому переулку, об этом сообщила пресс-служба администрации Смоленска.
    Нервный пассажир Audi-80 привлек внимание смоленских полицейских
    15:31:49 13-04-2018
    Правоохранители Смоленской области возбудили в отношении 28-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков, уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
    Жители Смоленска рассказали о домах с сеточками
    14:24:23 13-04-2018
    В «Черный список. Смоленск» попал ЖКХ, который, по мнению местных жителей, не следит за состоянием дома, расположенного на улице Слобода-Садки.
    Лента новостей
    Сегодня, 16:33
    В Брянске маршрутчик на светофоре сбил пешехода
    Сегодня, 16:26
    В Брянске сдававшая задом автомобилистка сбила двух пенсионерок
    Сегодня, 15:00
    У брянца во время массовой драки украли дорогие часы
    Сегодня, 12:00
    Пьяный водитель не признал своей вины в гибели двух сестер под Брасово
    Сегодня, 11:00
    В гараже жителя Белых Берегов нашли три ведра с марихуаной (ФОТО)
    Сегодня, 10:00
    В Брянске водителей ждут два дня сплошных проверок
    Сегодня, 09:00
    254 брянца написали заявления на «Доктора Правду»
    Сегодня, 06:59
    Мэрия Брянска отчиталась о скоростном ремонте 1300 квадратных метров дорог
    Сегодня, 06:54
    В центре Брянска автомобилистов поджидало ограждение с гвоздями
    Сегодня, 06:48
    На проспекте Ленина в Брянске сняли маневр девушки на красной машине (ВИДЕО)
    Вчера, 19:00
    В Брянске пройдет пикет в защиту арестованного «Доктора Правды»
    Вчера, 18:20
    Праздник в честь Дома Романовых в Локте признали национальным событием
    Вчера, 17:40
    Брянских чиновников заставили вернуть транспорт до Домашово
    Вчера, 17:00
    Зарплаты брянцев достигли 25261,3 рубля
    Вчера, 16:35
    Бывшего брянского губернатора Денина освободили
    Вчера, 16:20
    Уровень воды в брянских реках снижается
    Вчера, 15:40
    В Супонево больше часа тушили три дачи
    Вчера, 14:20
    Брянская девушка победила в чемпионате по бодифитнесу
    Вчера, 13:40
    24-летний брянец до смерти забил прохожего в день рождения отца
    Вчера, 13:00
    В Брянске разобрали припаркованную машину (ФОТО)
    Вчера, 12:30
    Умер бывший мэр Брянска Валерий Поляков
    Вчера, 12:00
    Брянская Нерусса поднялась на рекордные 3,4 метра
    Вчера, 11:30
    Карачев может стать первой территорией опережающего развития
    Вчера, 11:00
    Брянский Россельхознадзор забраковал четыре лекарства для животных
    Вчера, 10:01
    На Московском проспекте в Брянске 20-летний водитель сбил 27-летнего пешехода (ВИДЕО)
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 12:16
    Столичные железнодорожники совместно с полицией предотвратили около 50 попыток кражи железнодорожного имущества в I квартале 2018 года
    Вчера, 10:39
    «Мираторг» вернет  в сельхозоборот более 62,4 тысяч га заброшенных земель  в Брянской, Смоленской, Калужской, Тульской областях в 2018 году
    12-04-2018, 17:23
    Серия стартов "Варяг".
    12-04-2018, 11:52
    Железнодорожники проводят акцию «Безопасная дорога» в связи с активацией зацеперов и ростом нарушающих правила безопасности подростков
    12-04-2018, 11:17
    Брянский застройщик предлагает квартиры в ЖК «Академический»
    Актуальные темы
    Общество О главном
    Умершую в Брянске роженицу обвинили в собственной смерти
    Общество О главном
    «Не имел права»: завполиклиникой в Клинцах возмущен переносом выходного
    Общество О главном
    ТРЦ Тимошковых в Брянске закрыли из-за пожарных нарушений
    Новости Происшествия
    Жительница Брянска купила в магазине минтай с глистами
    Общество Регион О главном
    В Брянской области изменили порядок выплаты «чернобыльской» компенсации
    Новости партнёров
    Опора России
    В Брянске стартовал Федеральный проект.

    В Брянске стартовал Федеральный проект.12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.

    Ростелеком новости
    Виртуальная АТС от «Ростелекома» за 1 рубль в месяц

    Виртуальная АТС от «Ростелекома» за 1 рубль в месяц «Ростелеком» обновил тарифную линейку сервиса «Виртуальная АТС» для корпоративных клиентов. Теперь пользователи смогут пользоваться всем функционалом продукта за 1 рубль в месяц, а подключив вместе с телефонией услугу доступа в интернет в рамках пакетного предложения «Быть в плюсе» - еще и получать бесплатно до 1000 минут на исходящие звонки каждый месяц.
    РЖД новости
    Привычные пассажирам составы поездов Москва – Брянск возвращаются на маршрут 11 апреля

    Привычные пассажирам составы поездов Москва – Брянск возвращаются на маршрут 11 апреляЗавтра, 11 апреля 2018 года, возобновляют свое курсирование привычные для пассажиров составы поездов 700-й нумерации по маршруту Москва – Брянск. В первые рейсы поезда, прошедшие комплекс работ по техническому обслуживанию, отправятся с Киевского вокзала Москвы в обычном режиме.

    МРСК новости
    Брянскэнерго готовится к прохождению противопожарного периода
    В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» идет подготовка к работе в пожароопасный период. Сотрудники филиала реализуют комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня противопожарной защиты электросетевых объектов.
    РЖД новости
    Брянский застройщик предлагает квартиры в ЖК «Академический»

    Брянский застройщик предлагает квартиры в ЖК «Академический»Группа компаний «Надежда» сдала новые просторные квартиры в жилом комплексе «Академический» на строительной позиции №6. Дом построен на территории Старого аэропорта в Советском районе Брянска.


    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи

    Мы открываем колонку заместителя руководителя-начальника отдела Брянского УФАС России Натальи Александровны Новиковой. В колонке будут рассматриваться интересующие вопросы, которые можно задать, кликнув по кнопке «Обратная связь».