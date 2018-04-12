В Брянске маршрутчик на светофоре сбил пешехода

В «Черный список. Смоленск» попал ЖКХ, который, по мнению местных жителей, не следит за состоянием дома, расположенного на улице Слобода-Садки.

Движение транспорта будет закрыто 14 апреля в областном центре по Чуриловскому переулку, об этом сообщила пресс-служба администрации Смоленска.

Поссорившись с гражданской супругой, 63-летний мужчина поджег дом; злоумышленник уже задержан, и ему грозит срок.

Рославльские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 36-летней женщины, подозреваемой в краже из торгового помещения, сообщает пресс-служба УМВД региона.

13 апреля около 21.40 на проспекте Московском мужчину, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, сбил 55-летний водитель маршрутки Peugeot Boxer, сообщает областная ГИБДД. Водитель микроавтобуса ехал в сторону улицы Дзержинского в среднем ряду.

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