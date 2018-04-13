Во время земляных работ в Брянске нашли снаряд

В Брянске обнаружили взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, вечером 14 апреля во время земляных работ в Володарском районе рабочие наткнулись на 76-миллиметровый артиллерийский снаряд (на фото).

На место оперативно прибыла группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра.

В 18.10 снаряд изъяли и обезвредили. По данным МЧС, пострадавших нет.