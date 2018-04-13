Горевшую в Малом Полпино баню тушили более 40 минут

Крупный пожар произошел днем 14 апреля в Брянском районе.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в третьем часу загорелась частная баня в поселке Малое Полпино. Пожарные прибыли на место в 14.41, через 13 минут после вызова. К этому времени крыша бани была охвачена пламенем.

На тушение пожара ушло более 40 минут – возгорание полностью ликвидировали лишь в 15.22.

По данным МЧС, пострадавших нет. Причину ЧП установят эксперты.