Горевшую в Малом Полпино баню тушили более 40 минут
Крупный пожар произошел днем 14 апреля в Брянском районе.
Как сообщает региональное ГУ МЧС, в третьем часу загорелась частная баня в поселке Малое Полпино. Пожарные прибыли на место в 14.41, через 13 минут после вызова. К этому времени крыша бани была охвачена пламенем.
На тушение пожара ушло более 40 минут – возгорание полностью ликвидировали лишь в 15.22.
По данным МЧС, пострадавших нет. Причину ЧП установят эксперты.
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