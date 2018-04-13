В центре Брянска на девушек посыпались куски балкона
В Советском районе Брянска на двух девушек посыпались фрагменты балкона.
О ЧП в соцсетях рассказала одна из них – Алина Ковалева.
«Гуляю я, значит, с подругой по проспекту Ленина, и с балкона на меня падает кусок балкона, и как же это понимать?» – возмущается она.
По словам Алины Ковалевой, если бы она не успел вовремя отпрыгнуть, «голову пробило бы, а там ходят очень много народу и, не дай бог, кому-нибудь на голову упадет».
«Будьте осторожны! И берегите себя», – предупреждает она горожан.
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