В Брянске пропала 29-летняя Мария Гримакова

Рославльские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 36-летней женщины, подозреваемой в краже из торгового помещения, сообщает пресс-служба УМВД региона.

Жительница Ярцева Ольга Снеткова пропала 10 апреля, об этом сообщила группа ПСО «Сальвар» в соцсети.

Двое жителей Велижского района 52-х и 32-х лет, ранее судимых за кражи, снова совершили преступление – обворовали местный магазин; злоумышленники задержаны, и им не избежать наказания.

Автомобиль «Лада» протаранил забор на повороте с улицы Фрунзе на Маршала Еременко в областном центре 15 апреля, сообщила группа «drive 2 smolensk» в соцсети.

Видеоролик, запечатлевший женщину за рулем автомобиля, двигающуюся встречной полосе на улице Ударников в Смоленске, опубликовали в Интернете.

Также, напомним, продолжаются поиски 25-летнего брянца Вадима Ивлева, пропавшего по пути в Воронежскую область.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Марии Гримаковой, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.

Была одета в темные джинсы, старое коричневое драповое пальто, розовый шелковый платок и черные кожаные ботинки.

14 апреля она ушла из дома в неизвестном направлении, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Девушка дезориентирована и нуждается в медицинской помощи.

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