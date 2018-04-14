В Брянске пропала 29-летняя Мария Гримакова
В Брянске пропала 29-летняя Мария Васильевна Гримакова.
14 апреля она ушла из дома в неизвестном направлении, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Девушка дезориентирована и нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 175 сантиметров, среднего телосложения, голубые глаза, русые волосы. Особая примета – сутулость.
Была одета в темные джинсы, старое коричневое драповое пальто, розовый шелковый платок и черные кожаные ботинки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Марии Гримаковой, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.
Также, напомним, продолжаются поиски 25-летнего брянца Вадима Ивлева, пропавшего по пути в Воронежскую область.
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