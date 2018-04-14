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В Брянске пропала 29-летняя Мария Гримакова

Опубликовано Сегодня, 04:01

В Брянске пропала 29-летняя Мария Васильевна Гримакова.

14 апреля она ушла из дома в неизвестном направлении, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Девушка дезориентирована и нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 175 сантиметров, среднего телосложения, голубые глаза, русые волосы. Особая примета – сутулость.

Была одета в темные джинсы, старое коричневое драповое пальто, розовый шелковый платок и черные кожаные ботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Марии Гримаковой, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.

Также, напомним, продолжаются поиски 25-летнего брянца Вадима Ивлева, пропавшего по пути в Воронежскую область.

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