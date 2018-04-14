В Брянском районе пропал 31-летний Владимир Гришин без руки
В Отрадном Брянского района пропал 31-летний Владимир Андреевич Гришин.
13 апреля он ушел из дома и не вернулся, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Мужчина дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 170 сантиметров, плотного телосложения, голубые глаза, русые волосы. Особые приметы: русая борода средней длины, отсутствует правая рука.
Был одет в голубые брюки, красную футболку, серую куртку, зимние голубые кроссовки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Владимира Гришина, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.
Также, напомним, продолжаются поиски 29-летней Марии Гримаковой, пропавшей в Брянске, и 25-летнего Вадима Ивлева, пропавшего по пути в Воронежскую область.
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