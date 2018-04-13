В Брянске судили банду похитителей крышек люков
Бежицкий районный суд Брянска вынес приговоры по делу о краже крышек люков.
Как сообщает областная прокуратура, на скамье подсудимых оказались шестеро молодых жителей Фокино Дятьковского района.
Троих из них – двух 20-летних и одного 21-летнего молодых людей – обвиняли в краже по предварительному сговору, еще троих – в возрасте 17, 18 и 20 лет – в покушении на кражу. 20-летнего вора также уличили в заведомо ложном доносе.
В ночь на 15 октября прошлого года трое молодых людей украли четыре чугунные крышки канализационных и телефонных люков в Бежицком районе.
В ночь на 22 октября пятеро товарищей пытались похитить еще четыре крышки, однако им помешали полицейские.
Один из членов группы, оставивший поблизости машину с украденными крышками в багажнике, написал заявление об автоугоне.
Четверых жителей Фокино суд приговорил к исправительным работам на срок от 10 месяцев до 1,5 года с удержанием 10% заработка в доход государства.
Несовершеннолетний похититель и его 18-летний товарищ получили 300 и 350 часов обязательных работ соответственно.
Приговоры в силу еще не вступили и, вероятно, будут обжалованы.
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