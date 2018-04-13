На ферме под Стародубом нашли 10 снарядов, 5 мин и 2 гранаты

Жители Смоленска пожаловались на горы мусора на Братском кладбище, сообщила группа «Черный список» в соцсети «ВКонтакте».

Смоленские следователи завершили расследование уголовного дела инспектора ГИБДД регионального УМВД России, обвиняемого в грабеже с применением насилия в крупном размере, сообщила пресс-служба ведомства.

Тем жителям, чьи дома попали в список отключений во время коммунальной аварии в начале марта 2018 года, сотрудники смоленского филиала компании «Квадра» произвели перерасчет платежей за тепловую энергию, сообщили в пресс-службе предприятия.

Три флагштока поставили на набережной Днепра в Смоленске, сообщила 16 апреля во время оперативного совещания в администрации города директор «Зеленстроя» Виктория Майстренко.

На месте работала группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра. В 16.50 взрывоопасные предметы благополучно изъяли и обезвредили. Пострадавших нет.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в здании фермы находились 10 45-миллиметровых артиллерийских снарядов, 5 82-миллиметровых минометных мин и 2 гранаты РГД-33.

Актуальные темы

Новости партнёров

В Брянске стартовал Федеральный проект. 12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.

«Ростелеком» поддержал Премию «Блогер Года. Центр России» «Ростелеком» выступилгенеральным партнером седьмой ежегодной Премии «Блогер Года. Центр России». В конкурсе приняли участие более тысячи участников из всех регионов Центрального федерального округа. Церемония награждения победителей, которая состоялась в «Шереметев Парк Отеле» в Иваново, собрала более 400 гостей. Для проведения мероприятия «Ростелеком» обеспечил беспроводной бесшовный доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с на территории около тысячи квадратных метров.

Привычные пассажирам составы поездов Москва – Брянск возвращаются на маршрут 11 апреля Завтра, 11 апреля 2018 года, возобновляют свое курсирование привычные для пассажиров составы поездов 700-й нумерации по маршруту Москва – Брянск. В первые рейсы поезда, прошедшие комплекс работ по техническому обслуживанию, отправятся с Киевского вокзала Москвы в обычном режиме.

Генеральный директор МРСК Центра Олег Исаев посетил с рабочим визитом Брянскую область Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» Олег Исаев в пятницу совершил рабочую поездку в Брянскую область. Глава компании проверил деятельность филиала ПАО МРСК Центра – «Брянскэнерго» и провел производственное совещание с руководством предприятия, в ходе которого заслушал отчет по основным направлениям производственной деятельности и обсудил с ними приоритетные задачи на текущий год.

Брянский застройщик предлагает квартиры в ЖК «Академический» Группа компаний «Надежда» сдала новые просторные квартиры в жилом комплексе «Академический» на строительной позиции №6. Дом построен на территории Старого аэропорта в Советском районе Брянска.

