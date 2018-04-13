На улице Пролетарской в Брянске горела квартира
Утром 16 апреля произошел пожар в квартире по улице Пролетарской в Советском районе Брянска.
Как сообщает региональное ГУ МЧС, в девятом часу загорелись постельные принадлежности в квартире. В 8.58, через пять минут после вызова, пожарные прибыли на место. К этому времени огонь охватил 2 квадратных метра.
Постель потушили в 9.04. По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал, его причина устанавливается.
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