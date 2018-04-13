Житель Новозыбкова пытался сжечь женщину-полицейского

41-летний житель Новозыбкова облили бензином женщину-полицейского и щелкнул зажигалкой.

Как сообщили в региональной прокуратуре, днем 19 февраля участковый уполномоченный прибыла на вызов по сообщению о домашнем насилии. Находясь у своего дома, мужчина ругался матом. Когда сотрудница полиции потребовала прекратить брань, он вынес из дома бутылку с бензином и облил им форму женщину, после чего попытался поджечь ее зажигалкой.

Полицейский не пострадала. Жителя Новозыбкова обвинили в угрозе применения насилия к представителю власти. Уголовное дело рассмотрит городской суд.