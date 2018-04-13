Поиск по сайту

Житель Новозыбкова пытался сжечь женщину-полицейского

Опубликовано Сегодня, 11:00

41-летний житель Новозыбкова облили бензином женщину-полицейского и щелкнул зажигалкой.

Как сообщили в региональной прокуратуре, днем 19 февраля участковый уполномоченный прибыла на вызов по сообщению о домашнем насилии. Находясь у своего дома, мужчина ругался матом. Когда сотрудница полиции потребовала прекратить брань, он вынес из дома бутылку с бензином и облил им форму женщину, после чего попытался поджечь ее зажигалкой.

Полицейский не пострадала. Жителя Новозыбкова обвинили в угрозе применения насилия к представителю власти. Уголовное дело рассмотрит городской суд.

 1900
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Житель Новозыбкова напал на полицейского с газовым баллончиком
  • Житель Клинцов напал на полицейского, чтобы не проходить освидетельствование
  • Житель Жуковского района, ругаясь матом, пнул полицейского в грудь
  • Пьяный житель Сельцо заживо сжег подругу
  • Покусавшую брянского полицейского женщину ждёт уголовное наказание
    •
    Новости регионов
    Владимирскую набережную в Смоленске украсят флагами
    17:50:05 16-04-2018
    Три флагштока поставили на набережной Днепра в Смоленске, сообщила 16 апреля во время оперативного совещания в администрации города директор «Зеленстроя» Виктория Майстренко.
    Платежи за тепло пересчитали жителям смоленского Заднепровья
    16:14:55 16-04-2018
    Тем жителям, чьи дома попали в список отключений во время коммунальной аварии в начале марта 2018 года, сотрудники смоленского филиала компании «Квадра» произвели перерасчет платежей за тепловую энергию, сообщили в пресс-службе предприятия.
    Рославльские сотрудники ГИБДД остановили авто с пассажиром-наркоманом
    15:23:21 16-04-2018
    Полиция Смоленской области завела уголовное дело на 31-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
    Оперу под открытым небом «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» поставят в Смоленске
    14:58:20 16-04-2018
    «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Николая Римского-Корсакова смоляне смогут увидеть ко Дню города, сообщила пресс-служба областной администрации.
    Полицейский, обвиняемый в грабеже на сумму 505 тыс рублей, ответит в смоленском суде
    13:24:55 16-04-2018
    Смоленские следователи завершили расследование уголовного дела  инспектора ГИБДД регионального УМВД России, обвиняемого в грабеже с применением насилия в крупном размере, сообщила пресс-служба ведомства.
    На Братском кладбище в Смоленске образовалась свалка
    12:42:08 16-04-2018
    Жители Смоленска пожаловались на горы мусора на Братском кладбище, сообщила группа «Черный список» в соцсети «ВКонтакте».
    Лента новостей
    Сегодня, 19:00
    На улице Пролетарской в Брянске горела квартира
    Сегодня, 18:20
    18 апреля отключат воду на Спартаковской в Брянске
    Сегодня, 17:40
    В Брянске собирают деньги для шестилетней Василисы с ДЦП
    Сегодня, 17:00
    За убийство из-за улова брянский рыбак отсидит 14 лет
    Сегодня, 16:20
    В 10-микрорайоне Брянска неизвестный сбил 24-летнюю девушку
    Сегодня, 16:06
    На Радоницу в Брянске пустят дополнительный транспорт (РАСПИСАНИЕ)
    Сегодня, 15:42
    На Радоницу в Брянске перекроют движение
    Сегодня, 15:40
    Депутаты Брянской Думы рассказали о заработанных миллионах
    Сегодня, 15:00
    Ночью на Витебской в Бежице сгорел гараж
    Сегодня, 14:20
    Названы имена лучших брянских учителей (ФОТО)
    Сегодня, 13:52
    «Ни денег, ни машины»: брянский «Автомир» обвинили в мошенничестве (ВИДЕО)
    Сегодня, 13:40
    На ферме под Стародубом нашли 10 снарядов, 5 мин и 2 гранаты
    Сегодня, 13:00
    За «Дружбой» в Брянске появится памятник в честь песни «Катюша»
    Сегодня, 12:30
    «Не надо здесь симулировать»: брянский врач высмеяла пациентку
    Сегодня, 12:00
    Дочь беглого брянского бизнесмена Коломейцева поблагодарила отца за ум и красоту
    Сегодня, 11:30
    В Брянске судили банду похитителей крышек люков
    Сегодня, 11:00
    Житель Новозыбкова пытался сжечь женщину-полицейского
    Сегодня, 10:30
    Под Дубровкой пенсионер-мотоциклист погиб, протаранив трактор
    Сегодня, 10:00
    РФС оштрафовал брянское «Динамо» на 5 тысяч рублей
    Сегодня, 09:30
    В Брянской области подорожает техосмотр
    Сегодня, 09:00
    Брянский депутат Госдумы Валуев за год заработал почти 11 миллионов рублей
    Сегодня, 08:30
    Под Брянском водитель разбил подрезавшую его машину (ВИДЕО)
    Сегодня, 08:00
    В Брянском районе пропал 31-летний Владимир Гришин без руки
    Сегодня, 04:01
    В Брянске пропала 29-летняя Мария Гримакова
    Вчера, 12:58
    Кенгуренок появился на свет в Брянском зоопарке
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 11:13
    Поездные бригады поездов для перевозки болельщиков ЧМ 2018 ™ проходят специальную подготовку
    13-04-2018, 12:16
    Столичные железнодорожники совместно с полицией предотвратили около 50 попыток кражи железнодорожного имущества в I квартале 2018 года
    13-04-2018, 10:39
    «Мираторг» вернет  в сельхозоборот более 62,4 тысяч га заброшенных земель  в Брянской, Смоленской, Калужской, Тульской областях в 2018 году
    12-04-2018, 17:23
    Серия стартов "Варяг".
    12-04-2018, 11:52
    Железнодорожники проводят акцию «Безопасная дорога» в связи с активацией зацеперов и ростом нарушающих правила безопасности подростков
    Актуальные темы
    Новости Общество
    На проспекте Ленина в Брянске сняли маневр девушки на красной машине
    Общество Регион О главном
    В Брянской области изменили порядок выплаты «чернобыльской» компенсации
    Общество О главном
    Бывшего брянского губернатора Денина освободили
    Общество О главном
    Умер бывший мэр Брянска Валерий Поляков
    Новости Общество
    В Брянске разобрали припаркованную машину
    Новости партнёров
    Опора России
    В Брянске стартовал Федеральный проект.

    В Брянске стартовал Федеральный проект.12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» поддержал Премию «Блогер Года. Центр России»

    «Ростелеком» поддержал Премию «Блогер Года. Центр России»«Ростелеком» выступилгенеральным партнером седьмой ежегодной Премии «Блогер Года. Центр России». В конкурсе приняли участие более тысячи участников из всех регионов Центрального федерального округа. Церемония награждения победителей, которая состоялась в «Шереметев Парк Отеле» в Иваново, собрала более 400 гостей. Для проведения мероприятия «Ростелеком» обеспечил беспроводной бесшовный доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с на территории около тысячи квадратных метров.
    РЖД новости
    Привычные пассажирам составы поездов Москва – Брянск возвращаются на маршрут 11 апреля

    Привычные пассажирам составы поездов Москва – Брянск возвращаются на маршрут 11 апреляЗавтра, 11 апреля 2018 года, возобновляют свое курсирование привычные для пассажиров составы поездов 700-й нумерации по маршруту Москва – Брянск. В первые рейсы поезда, прошедшие комплекс работ по техническому обслуживанию, отправятся с Киевского вокзала Москвы в обычном режиме.

    МРСК новости
    Генеральный директор МРСК Центра Олег Исаев посетил с рабочим визитом Брянскую область

    Генеральный директор МРСК Центра Олег Исаев посетил с рабочим визитом Брянскую областьГенеральный директор ПАО «МРСК Центра» Олег Исаев в пятницу совершил рабочую поездку в Брянскую область. Глава компании проверил деятельность филиала ПАО МРСК Центра – «Брянскэнерго» и провел производственное совещание с руководством предприятия, в ходе которого заслушал отчет по основным направлениям производственной деятельности и обсудил с ними приоритетные задачи на текущий год.

    РЖД новости
    Брянский застройщик предлагает квартиры в ЖК «Академический»

    Брянский застройщик предлагает квартиры в ЖК «Академический»Группа компаний «Надежда» сдала новые просторные квартиры в жилом комплексе «Академический» на строительной позиции №6. Дом построен на территории Старого аэропорта в Советском районе Брянска.


    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи

    Мы открываем колонку заместителя руководителя-начальника отдела Брянского УФАС России Натальи Александровны Новиковой. В колонке будут рассматриваться интересующие вопросы, которые можно задать, кликнув по кнопке «Обратная связь».