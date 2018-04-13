В 10-микрорайоне Брянска неизвестный сбил 24-летнюю девушку
24-летняя девушка пострадала в результате ДТП в Бежицком районе Брянска.
Как сообщает городской ОГИБДД, 13 апреля около 10.30 у дома № 329 по улице Бежицкой девушку сбил неизвестный водитель, который скрылся с места ДТП.
Пешеход получила ушиб правой половины грудной клетки, ушиб и ссадину правой кисти.
Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются полицейские, личность водителя устанавливается.
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Мы открываем колонку заместителя руководителя-начальника отдела Брянского УФАС России Натальи Александровны Новиковой. В колонке будут рассматриваться интересующие вопросы, которые можно задать, кликнув по кнопке «Обратная связь».