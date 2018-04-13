За убийство из-за улова брянский рыбак отсидит 14 лет

46-летний рыбак из Белой Березки Трубчевского района расправился с напарником из-за улова.

Напомним, убийство произошло вечером 27 июля прошлого года. Пьяные товарищи рыбачили с лодки в старом русле Десны неподалеку от поселка. На берегу они поспорили из-за улова. Рассерженный рыбак не менее двух раз ударил 43-летнего напарника кулаком по голове, отчего тот потерял сознание.

Затем житель Белой Березки затолкал ему в рот кусок ткани, перекрыв дыхательные пути, и сбросил тело в воду.

По статье «Убийство» суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. Также он должен выплатить семье убитого им рыбака более 1,5 миллиона рублей.