Пропавшую в Брянске Марию Гримакову нашли живой

В Брянске завершились поиски 29-летней Марии Гримаковой.

Напомним, дезориентированная девушка, нуждающаяся в медицинской помощи, 14 апреля ушла из дома в неизвестном направлении. Ее искали родные, полицейские и добровольцы из отряда «Лиза Алерт».

«Найдена. Жива. Спасибо всем за помощь в распространении информации», – сообщили вечером 16 апреля в отряде.

Родные Марии Гримаковой также благодарят всех, кто участвовал в поисках.

«Вся наша семья от души благодарит всех откликнувшихся на наше несчастье! Каждый день вы спасаете не только жизни пропавших, но и жизни всех членов их семей! – написала на странице отряда «Лиза Алерт» – одна из родных Марии Наталья Бугрим. – Большое спасибо! Вы настоящие герои нашего времени! Спасибо за жизнь. Наша семья благодарит всех волонтеров и сотрудников».