В Глинищево пьяный скутерист пошел на таран Nissan X-TRAIL

Пьяный водитель скутера устроил аварию в Брянском районе.

Как сообщили в областной ГИБДД, 16 апреля около 19.40 на улице Больничной в Глинищево 26-летний скутерист по пути от улицы Школьной к улице Восточной не справился с управлением, выехал на встречную полосу и протаранил Nissan X-TRAIL под управлением 39-летнего водителя.

Виновника ДТП госпитализировали с сотрясением головного мозга, гематомой в области брови и ушибом коленного сустава. Также выяснилось, что он был пьян.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.