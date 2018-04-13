«Шестерка» превратилась в автохлам после ДТП с «Ларгусом» в Новозыбкове

Количество зайцев, волков и рысей в «Смоленском Поозерье» выросло почти в два раза, если сравнивать с 2017-м годом, сообщили в пресс-службе национального парка.

Уникальную коллекцию фарфоровых кукол могут отобрать у смолянки судебные приставы, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Шлагбаум на улице Ленина в областном центре установили незаконно, об этом рассказали в администрации Смоленска.

Смоленский отряд «Сальвар» подключился к поиску пропавшего из местной больницы Алексея Гончарова, сообщила группа волонтеров в соцсети «ВКонтакте».

Работы по замене труб на теплосети по улицам Нахимсона и Чаплина продолжаются, их проводят сотрудники смоленского филиала «Квадры», сообщил комитет по информационной политике горадминистрации.

Как сообщает областная ГИБДД, авария произошла 16 апреля около 9.50 на перекрестке улиц Хлебной и Мичурина. 26-летняя женщина за рулем «ВАЗ-2106» при повороте налево не уступила дорогу и протаранила «Ладу Ларгус» под управлением 42-летнего водителя, ехавшего по главной.

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