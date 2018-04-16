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В Фокинском районе Брянска сгорела машина

Опубликовано Сегодня, 08:30

17 апреля сгорел автомобиль в Фокинском районе Брянска.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, во втором часу дня загорелась машина, припаркованная по улице Трофименко. Пожарные добирались до места вызова восемь минут, прибыв в 13.33. Потушить пожар удалось в 13.47.

По данным МЧС, пострадавших нет. Причину возгорания предстоит установить.

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