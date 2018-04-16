В Брянске на автомойку пришел бобер
На автомойке в Брянске заметили бобра.
Инцидент произошел на Ковшовке в Фокинском районе, сообщают в соцсетях очевидцы. Животное прогулялось рядом с машинами, после чего, по словам водителей, «ушло в лужу».
«Бобр на мойке, вылез из лужи, наверно, помыться, – рассказала автор видео Юлия Бударина. – Он ушел в лужу, чуть дальше мойки, а дальше никто не видел, и он сам боялся».
По ее словам, бобра «вообще не трогали», поскольку «сами боялись», что «откусит руку».
«Раньше, когда там были болота, они вольно жили. Теперь все засыпали, им деваться некуда. Жаль», – отмечают в комментариях горожане.
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