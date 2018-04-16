Пропавшая в Брянске Мария Гримакова прошла 50 километров в сторону Навли
Стали известны подробности исчезновения 29-летней Марии Гримаковой в Брянске.
Напомним, дезориентированная девушка, нуждающаяся в медицинской помощи, 14 апреля ушла из дома в неизвестном направлении. Ее искали родные, полицейские и добровольцы из отряда «Лиза Алерт».
16 апреля отряд распространил ориентировки, и уже вечером стало известно о том, что Марию Гримакову удалось найти.
Как рассказала в группе отряда «Лиза Алерт» ее родственница Наталья Бугрим, Мария пешком прошла почти 50 километров по направлению к Навле.
«Была очень ослаблена, ноги стерты», – сообщила она.
По ее словам, Сейчас Мария чувствует себя лучше. Она благодарит волонтеров, участвовавших в поисках.
Отметим, что поиски 31-летнего Владимира Гришина, пропавшего в Отрадном 13 апреля, и 25-летнего Вадима Ивлева, 9 марта пропавшего по пути в Воронежскую область, продолжаются.
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