Житель Красногорского района убил отца-пенсионера железным совком
44-летний житель деревни Макаричи Красногорского до смерти забил 71-летнего отца.
Трагедия произошла утром 10 апреля, сообщает СУ СК РФ по Брянской области. Пьяный мужчина несколько раз ударил пожилого отца металлическим совком по голове – травмы оказались смертельными.
На допросе он рассказал, что нигде не работал и жил за счет отца. Причиной же расправы стало заявление пенсионера в полицию о побоях со стороны сына.
Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». До суда подозреваемого заключили под стражу.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Как бороться с нежелательной смс рекламой?
В Брянское УФАС России обращаются граждане о поступлении на телефон СМС-рекламы, согласие на распространение которых они не давали. Так в определенных случаях Брянское УФАС России вынуждено отказывать в рассмотрении заявлений.
Стартовала регистрация на Всероссийский семейный IT-марафон, который проводится Координационным центром доменов RU/РФ и ПАО «Ростелеком» совместно со «Школой новых технологий», а также Академией инновационного образования и развития по мотивам проекта «Изучи интернет – управляй им».
Завтра, 11 апреля 2018 года, возобновляют свое курсирование привычные для пассажиров составы поездов 700-й нумерации по маршруту Москва – Брянск. В первые рейсы поезда, прошедшие комплекс работ по техническому обслуживанию, отправятся с Киевского вокзала Москвы в обычном режиме.
В Брянскэнерго определили победителей регионального этапа олимпиады ГК «Россети»
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошел первый, региональный этап Всероссийской олимпиады школьников ПАО «Россети», в котором приняли участие 47 старшеклассников из общеобразовательных учреждений Брянской области. Его организатором выступил брянский филиал ПАО «МРСК Центра» в сотрудничестве с областными и городскими органами образования и ФГБОУ «Брянский государственный аграрный университет.
Группа компаний «Надежда» сдала новые просторные квартиры в жилом комплексе «Академический» на строительной позиции №6. Дом построен на территории Старого аэропорта в Советском районе Брянска.
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.