Житель Красногорского района убил отца-пенсионера железным совком

44-летний житель деревни Макаричи Красногорского до смерти забил 71-летнего отца.

Трагедия произошла утром 10 апреля, сообщает СУ СК РФ по Брянской области. Пьяный мужчина несколько раз ударил пожилого отца металлическим совком по голове – травмы оказались смертельными.

На допросе он рассказал, что нигде не работал и жил за счет отца. Причиной же расправы стало заявление пенсионера в полицию о побоях со стороны сына.

Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». До суда подозреваемого заключили под стражу.