В Брянске девушка подсмотрела ПИН-код и обокрала посетителя кафе

В Брянске посетитель кафе лишился денег с карты.

Как сообщили в областном УМВД, инцидент произошел в Фокинском районе. 21-летняя девушка подсмотрела, как 48-летний мужчина оплачивал счет в кафе с помощью банковской карты, и запомнила ПИН-код. Когда тот по неосторожности обронил карту, девушка сняла с нее наличные – 25 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили по статье «Кража». Девушке грозит до пяти лет заключения. По данным УМВД, она полностью возместила ущерб.