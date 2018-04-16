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В Брянске девушка подсмотрела ПИН-код и обокрала посетителя кафе

Опубликовано Сегодня, 09:00

В Брянске посетитель кафе лишился денег с карты.

Как сообщили в областном УМВД, инцидент произошел в Фокинском районе. 21-летняя девушка подсмотрела, как 48-летний мужчина оплачивал счет в кафе с помощью банковской карты, и запомнила ПИН-код. Когда тот по неосторожности обронил карту, девушка сняла с нее наличные – 25 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили по статье «Кража». Девушке грозит до пяти лет заключения. По данным УМВД, она полностью возместила ущерб.

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