У диагностического в Брянске женщина на «Тигуане» сбила мотоциклиста
В Брянске мотоциклист пострадал по вине женщины-водителя.
Как сообщили в городском ОГИБДД, 18 апреля около 12.30 у клинико-диагностического центра по улице Бежицкой 38-летняя водитель Volkswagen Tiguan сбила 23-летнего жителя Унечи за рулем мотоцикла Yamaha.
Женщина-водитель двигалась со стороны улицы Степной к улице Дуки с левым поворотом на клинико-диагностический центр и не уступила мотоциклисту, который ехал по главной дороге прямо, без изменения направления движения, от улицы 7-я Линия к Бежицкой.
Водитель мотоцикла, который был в мотошлеме и специальной экипировке, получил перелом пальца кисти.
Оба водителя, в момент аварии, по данным ГИБДД, были трезвыми. По факту ДТП полицейские проводят проверку.
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