Сдавая задом по-брянски: один погиб, пятеро ранены

В ГИБДД Брянска бьют тревогу: водители «уделяют не слишком много внимания» движению задним ходом.

С начала года, сообщает ГИБДД, в Брянске зарегистрировано шесть наездов на пешеходов при движении задним ходом. В результате неаккуратных маневров водителей один человек погиб, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие – люди пенсионного возраста.

«Движение задним ходом – очень опасный для водителя маневр, при совершении которого необходимо неукоснительно следовать требованиям Правил дорожного движения», – отметили в ГИБДД Брянска.