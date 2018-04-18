Пьяный брянец ногами избил двух женщин

Пьяный житель Брянска жестоко избил двух женщин из-за дешевых телефонов, которые он решил украсть.

Инцидент произошел 9 декабря 2017 года. Мужчина украл два телефона общей стоимость 1 тысячу рублей. Когда одна из женщин попробовала вернуть гаджет, грабитель, сообщает Володарский районный суд, «с целью подавления воли потерпевших к сопротивлению и удержания похищенного имущества» пнул ее ногой в грудь, а вторую женщину – в лицо, причинив закрытую черепно-лицевую травму, опасную для жизни.

Суд приговорил брянца к восьми годам колонии строгого режима. Приговор в силу еще не вступил.